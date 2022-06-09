First Lady’ler Millet Kütüphanesı’nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores de Maduro ile Millet Kütüphanesi'ni gezdi. Konuk First Lady, Millet Kütüphanesi'nde Emine Erdoğan tarafından karşılandı. Erdoğan ve Flores, Latin müziği eşliğinde Saz Söz Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni inceledi. Burada Flores'e Türk müziği tarihine ilişkin bilgi verildi. Daha sonra el yazması eserler ile nadir eserler bölümlerine geçildi. Erdoğan ve Flores, Venezuela kitaplığı bölümünü de gezdi ve atık malzemelerden yapılan eserlerin bulunduğu "Sıfır Noktası" sergisini ziyaret etti. Burada sanatçı Deniz Sağdıç, eserleri hakkında bilgi verdi. Konuk First Lady, doğanın korunması noktasında farkındalık yaratılmasına sunduğu katkıdan dolayı Sağdıç'ı tebrik etti.