SON DAKİKA: Kira artış oranı sınırlaması getirildi! Uzmanlar ne diyor? ’Yeni kira düzenlemesi ile birlikte o madde de kalıcı olarak eklenmeli...’

Kira artış oranına sınırlama getirildi. Milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren yeni kira düzenlemesi ile ilgili açıklama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bakan Bozdağ, bir yıllığına uygulanacak yeni kira düzenlemesi hakkında, "1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından, "Kira artış oranı sınırlaması yüzde kaç oldu? Kira artışına sınırlama nasıl olacak? Yeni kira düzenlemesi uygulaması nedir?" gibi sorular yoğun şekilde aranmaya başladı. Yeni kira düzenlemesi ile ilgili açıklamanın ardından Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı Avukat İbrahim Güllü ve Avukat Arzu Dirican sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. Güllü, "Aşırı fiyat artışı talep eden ev sahiplerine set çekiliyor." derken, Dirican, "Borçlar Kanunu'na karara uymayanlar için ne gibi yaptırımlar uygulanacağının eklenmesi de faydalı olacaktır." dedi.
KİRA ARTIŞ ORANINA SINIRLAMA! BAKAN BOZDAĞ YENİ KİRA DÜZENLEMESİNİ DUYURDU
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışlarının önüne geçmek için Borçlar Kanunu'na eklenecek maddeyi açıkladı. Yeni kira düzenlemesi ile ilgili ipuçları veren Bakan Bozdağ, "1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor." dedi.
KİRA ARTIŞ ORANI SINIRLAMASI YÜZDE KAÇ OLDU?
Bakan Bozdağ'ın açıklaması sonrası, "Kira artış oranı sınırlaması yüzde kaç oldu?" sorusu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde aranıyor.
Buna göre, ev sahipleri yenilenecek sözleşmelerde en fazla bir önceki kiranın yüzde 25'i kadar kira artışı yapabilecek.
4 bin TL kira alan bir ev sahibi, yeni sözleşmede evine en fazla bin TL zam yapabilecek ve 5 bin TL'den kiraya verebilecek.
YENİ KİRA DÜZENLEMESİ İÇİN UZMANLAR NE DİYOR?
Sabah.com.tr'ye Bakan Bozdağ'ın açıklamasını değerlendiren Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı Avukat İbrahim Güllü ve Avukat Arzu Dirican sabah.com.tr'ye konuştu.
"YENİ KİRA DÜZENLEMESİ KİRACININ ÇOK LEHİNE"
Avukat Güllü, "Bu uygulama ile aşırı kira artışı talep eden ev sahiplerine bir set çekiliyor. Bu düzenleme kiracının çok lehine görünüyor." dedi.
"BİZ 3 YIL UYGULANMASINI ÖNERMİŞTİK"
Güllü, kira artışına sınırlama uygulamasının bir zaman zarfı belirtilerek hayaata geçirilmesinin çok yerinde olduğunu, diğer taraf olan ev sahibinin de mağdur edilmemesi için kritik önemde olduğunu ifade etti. Güllü, "Biz gayrimenkul raiç bedeli üzerinden bir kira tavan uygulaması önermiştik. 3 yıl süre ile geçerli olmasını istemiştik. Kanuna ekleneceği için hukuki bir engel olmaz." diye konuştu.
"1 TEMMUZ 2023'TEN SONRA TÜFE UYGULAMASI YENİDEN DEVAM EDEBİLİR"
Güllü, yeni maddenin 1 Temmuz 2023'te sona ermesi ile birlikte Borçlar Kanunu'nun 343'üncü maddesinde belirtildiği şekilde TÜFE uygulamasının devam edeceğini söyledi.
"SÖZLEŞME SERBESTİSİNE UYGUN MU ONA BAKMAK LAZIM"
Avukat Arzu Dirican ise yeni kira düzenlemesinin birkaç başlık altında ele alınmasının doğru olacağını söyledi. Dirican, "Borçlar Kanunu'na eklenerek hayate geçirilecek olan uygulama sözleşme serbestisine uygun mu, ona da bir bakmak lazım. Ama bir diğer yandan da sosyal boyutu var. Ev sahiplerinin durumu kötüye kullanması söz konusu." dedi.
Sözlerini sürdüren Dirican, denetlemeye dikkat çekti, şöyle konuştu:
Borçlar Kanunu'na kira artışına sınırlama maddesinin getirilmesinin yanı sıra, daha önemlisi denetleme mekanizmasıdır. Bu yasa olursa, buna uymayanlara nasıl bir yaptırım uygulanacağının da eklenmesi faydalı olur kanaatindeyim. Daha önce şöyle oluyordu. TÜFE'nin üzerinde artış olursa, kiracı mahkemeye gidiyor, mahkeme yapılabilecek artışı belirliyor iki taraf da bu duruma razı oluyordu. Ancak denetim mekanizmasının artması için yaptırımın da olması faydalı olabilir. Bundan sonraki süreçte de bu uygulama devam edebilir.
"KANUN MADDESİ OLDUĞU İÇİN HERKESİ BAĞLAR"
Dirican, kanun maddesi olarak eklenecek olmasının önemini ise, 'Herkesi bağlayacak' şeklinde değerlendirdi. Dirican, kanun olacağı için bireysel bir hukuk itirazı da olamayacağını vurguladı, "Anayasa'ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi bozarsa bozabilir." dedi.