SON DAKİKA | İlker Başbuğ’un “darbe iması” gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı





CEZASI İSTENDİ

İlker Başbuğ'un sözlerinin eleştiri ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aşar nitelikte olduğu, kamuoyunda ve toplumun bir kesimi tarafından tepkiyle karşılandığı, birçok şikayet ve ihbarın yapıldığı, bu haliyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin gündeme geldiği belirtilen mütalaada, İlker Başbuğ'un "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mahkeme, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

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