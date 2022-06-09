SON DAKİKA: İYİ Parti’de ’Alevi’ kavgası! Canlı yayındaki sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi...

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasının önündeki engeli 'Alevilik' olarak tanımlaması ortalığı karıştırdı. Oral'ın canlı yayındaki sözlerine İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ın, "Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir." sözleri ile anında reddetmesi parti içindeki 'Alevilik' kavgasını da gözler önüne serdi. Öte yandan sık sık Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' olduğu gerekçesi ile Cumhurbaşkanı adayı olamayacağının CHP'ye yakın medyada tartışılması da dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylık düşüncesinden bu şekilde vazgeçirilmeye çalışıldığı iddia ediliyor.
İYİ PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER: "ALEVİ OLDUĞU İÇİN FARKLI BİR İSİMLE ÇIKILIR"
İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, katıldığı bir canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi olması nedeniyle halkın büyük bölümünden oy alamayacağını, bu nedenle muhafazakar bir profilin aday olabileceğini söyledi. Bu sözler büyük tepki çekti.
İYİ PARTİ'DE 'ALEVİ' KAVGASI
Oral'ın "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır." sözlerine İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray sosyal medyadan anında yanıt verdi.
Çıray, "Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir." dedi.
Çıray'ın canlı yayındaki sözlere sosyal medyadan anında yanıt vermesi İYİ Parti'deki 'Alevi' kavgasını günyüzüne çıkardı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ALEVİLİĞİ CHP'YE YAKIN MEDYADA DA SIK SIK GÜNDEME GETİRİLİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun bu doğrultuda hareket etmesi ile, CHP'ye yakın medyada da alevilik tartışması başladı. Birçok köşe yazarı Kılıçdaroğlu'nun aleviliği nedeniyle herkesten oy alamayacağını ve geri durması gerektiğini yazdı. Yine televizyon programlarında da sık sık Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali üzerinden 'Alevilik' tartışmalarının yapılması dikkat çekiyor.
İYİ Partili Halil Oral, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına "Türkiye'nin yüzde 70'ine hitap etmiyor" diyerek karşı çıktı | Video