SON DAKİKA: İYİ Parti’de ’Alevi’ kavgası! Canlı yayındaki sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi...

İYİ PARTİ'DE 'ALEVİ' KAVGASI

Oral'ın "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır." sözlerine İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray sosyal medyadan anında yanıt verdi.

Çıray, "Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir." dedi.

Çıray'ın canlı yayındaki sözlere sosyal medyadan anında yanıt vermesi İYİ Parti'deki 'Alevi' kavgasını günyüzüne çıkardı.