Başkan Erdoğan ‘en önemli hedefimiz’ diyerek duyurdu! Yatırımını kendi ülkesine yapan karlı çıkacaktır

Koronavirüs salgını ve ardından Rusya-Ukrayna savaşı insanlığa önemli mesajlar vermiştir. Güçlü sağlık altyapısı olmayan ülkeler ciddi tehditler karşısında çaresiz kalmıştır. Türkiye son 20 yıldır her alan gibi sağlık altyapısına yaptığı yatırımlarla bu büyük krizi en az kayıpla atlatmayı başarmıştır.

Şehir hastanelerimize israf yaftasıyla yerden yere vuranların bu imkanlara şükrettiklerine inanıyorum. Bu binaları donatacak araç gereçleri kendimizin geliştirmesi gerekiyor. 1. aşamayı geride bıraktık. Artık tüm enerjimizi 2. safhaya vermek durumundayız.

SAĞLIK PAZARINDA 10 MİLYAR DOLARLIK BEKLENTİ

Yaşam bilimleri merkezimiz bu gayretlerin sembolüdür. Eskiden bizim vatandaşımız teşhis ve tedavi için yurtdışına giderdi. Şimdi aynı amaçla milyonlarca insan ülkemize geliyor. Önümüzdeki yıl ise 1,5 milyon yabancı hastaya hizmet vererek sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz.