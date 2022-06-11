Bunlar nasıl Profesör? Boğaziçi Üniversitesi’nde bu da oldu

Boğaziçi Üniversitesi'nde 4 akademisyenin üniversitenin bilgi işlem merkezini bastığı ve bazı evrakları gasp ettiği ortaya çıktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Yerleşkesi'nde düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası'nın açılış programına katıldı.
(Prof. Dr. İbrahim Semiz)
Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı'nın açılış töreninde olmasını fırsat bilen Prof. Dr. Tuna Tuğcu, Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Emre Otay'ın üniversitenin ana kampüsünde bulunan bilgi işlem merkezine baskın düzenlediği öğrenildi.
(Prof. Dr. Yavuz Akpınar)
PERSONELİ TEHDİT ETTİLER
4 akademisyenin bilgi işlem merkezindeki personeli tehdit ettiği, yetkileri olmadığı halde bazı evrakları gasp ettiği tespit edildi.
(Prof. Dr. Emre Otay)
Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin söz konusu olay hakkında tahkikat başlattığı ve 4 akademisyenin komisyondaki görevine son verdiği öğrenildi.
(Prof. Dr. Tuna Tuğcu)
Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin, akademisyenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunması bekleniyor.