Bakan Soylu son dakika duyurdu! Yabancılarla ilgili yeni karar: 1 Temmuz’da başlayacak

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Bilgilendirme Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, sınır ötesi harekatlar neticesinde 6 milyon Suriyeli yerinde kalması sağlandığını açıkladı. Ayrıca Suriye'den gelen göçmenlerin 5 ilde bulunan mevcut kamplarda kimlik tespiti ve hangi bölgeden geldiği tespiti yapılacağını ve savaş bölgesinden gelmeyenlerin ise tekrar gönderileceği bilgisini paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısındaki açıklamalarına şöyle devam etti:
YABANCILARLA İLGİLİ YENİ KARAR: 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR
Bakan Soylu, 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüleceğini, 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını bildirdi.