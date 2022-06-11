Son dakika haberleri: Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile süt tankeri çarpıştı. Kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Edinilen ilk bilgilere göre, Balıkesir'in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi'nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. İlk belirlemelere göre; kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Bakan Soylu, paylaşımında "Balıkesir Kepsut-Dursunbey Karayolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 15 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum Balıkesir Valimiz ve tüm birimlerimiz olay yerinde, teyakkuz halinde durumu takip ediyor Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.