Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Balıkesir - Kütahya yolunda katliam gibi kaza! Minibüs ve tanker çarpıştı: 6 ölü, 15 yaralı
Giriş Tarihi: 11.6.2022 14:07 Son Güncelleme: 11.6.2022 14:07

SON DAKİKA: Balıkesir - Kütahya yolunda katliam gibi kaza! Minibüs ve tanker çarpıştı: 6 ölü, 15 yaralı

SON DAKİKA: Balıkesir - Kütahya yolunda katliam gibi kaza! Minibüs ve tanker çarpıştı: 6 ölü, 15 yaralı

Son dakika haberleri: Balıkesir Kepsut-Dursunbey Karayolunda minibüs ile süt tankeri çarpıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını ifade etti.

Son dakika haberleri: Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile süt tankeri çarpıştı. Kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Balıkesir'in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi'nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. İlk belirlemelere göre; kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

6 ÖLÜ, 15 YARALI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'de meydana gelen kazayla ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Soylu, paylaşımında "Balıkesir Kepsut-Dursunbey Karayolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 15 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum Balıkesir Valimiz ve tüm birimlerimiz olay yerinde, teyakkuz halinde durumu takip ediyor Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Balıkesir - Kütahya yolunda katliam gibi kaza! Minibüs ve tanker çarpıştı: 6 ölü, 15 yaralı
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