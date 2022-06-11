TOKİ’den Başkent’e 89 bin 714 konut! Ankara’da yeni projeler hayata geçiyor





TOKİ'DEN BAŞKENTE 89 BİN 714 KONUT

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara'da toplamda 89 bin 714 konut projelendirildi. Bu konutların 82 bin 425'i tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilirken 7.300 konutun inşaatı devam ediyor.

Başkentte kentsel dönüşüm projeleriyle, çarpık kentleşme sonucunda yaşanamaz hale gelen bölgeleri yaşanabilir çevrelere dönüştürmeye devam eden TOKİ, inşa ettiği konutlarla vatandaşları hem güvenli yapılara kavuşturuyor hem de yeşil alanları, çocuk parklarıyla sağlıklı yaşam alanları oluşturuyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında Kuzey Ankara projesinden, Sincan'a, Altındağ'dan Mamak ilçesine kadar bir çok alanda kentsel yenileme faaliyetlerini başlatan TOKİ, planlanan yaklaşık 46 bin konutluk Kentsel Dönüşüm Projesinin 38.300'ü tamamladı.

TOKİ, konutların yanında ticari, eğitim, kültür, sağlık ve kamu hizmet binaları başta olmak üzere çok sayıda sosyal donatıyı Ankara'ya kazandırdı. Bu kapsamda 23 kamu binası, 27 cami, 7 hastane, ticari üniteler ve okullar inşa edilerek vatandaşların hizmetine sundu.