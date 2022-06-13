Son dakika! Bakan Çavuşoğlu’ndan KKTC’de Yunanistan’a net mesaj!

Son dakika açıklamalarında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın provokatif hamlelerini hatırlatarak "Türkiye ile düşmanlıkla ne elde edecekler?" dedi.

Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında şunları söyledi: Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Burada atılan adımlar uluslararası hukuku ihlal etmiyor. İş birliği önerileri sadece Kıbrıs Adası'nı değil tüm bölgenin istikrarını ilgilendirmektedir. Maraş açılımından rahatsızlık duymaya başladılar. Rum halkı hakkını kullanmak istiyor ve biz de KKTC'nin bu açılımını bu nedenle destekliyoruz. Yeniymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar ama uluslararası örgütlerin temsilcileri bize geliyor. Beyhude çabalar içinde olmasınlar. Eski görev yapmış askerlere cevap vermeye gerek yok. Yunan ve Rum halkının Türkiye'nin gücü hakkında ne dediğine kulak verseler yeter. Ben okuyorum yorumları. Türkiye'yi dışlayarak birçok toplantı yaptılar, EastMed ortaya çıktı. 'Bunların hiçbirinin hükmü yoktur' dedik. Hükmü oldu mu? Yunanistan hukuki cevap veremiyor, demagoji yapıyor. Uluslararası topluma da 'Türkiye bize saldıracak' diye ağlıyor."