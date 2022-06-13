Terörist elebaşı Duran Kalkan talimat verdi HDP’li vekiller uydu! Hayalleri suya düştü

DURAN KALKAN HDP'Lİ VEKİLLERE TALİMAT VERDİ

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı yayın yapan ANF isimli internet sitesinde 07 Haziran'da PKK/KCK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan çağrıda bulundu. Terörist Kalkan "çok açık ki, bu noktada demokrat olmanın tek ölçütü, -sözde- faşizmin söz konusu zihniyet ve siyasetine karşı çıkmaktır. Bu da somut olarak 12 Haziran günü yapılacak Büyük Gemlik Yürüyüşüne katılımda ve desteklemede kendini gösterecektir. Kimin gerçekten demokrat ve Kürt dostu, kiminse anti-demokrat ve Kürt düşmanı olduğu gerçeği net bir biçimde açığa çıkacaktır" dedi.

GEZİ PARKI BENZERİ ÇATIŞMA ORTAMI İSTEDİLER

Kalkan'ın HDP'li milletvekillerine verdiği herkesin Büyük Gemlik Yürüyüşüne katılması talimatı sonrasında HDP teşkilatı, milletvekilleri ve bileşenleri ile terör örgütüne müzahir gruplar tarafından, bebek katili terörist elebaşının cezaevi koşullarını sözde tecrit olarak gösterip, Türk Milletinin hassasiyetini istismar ederek Gezi Parkı eylemlerine benzer çatışma ve kaos ortamı çıkartmak amacıyla Türkiye'nin bazı illerinden Bursa'nın Gemlik ilçesine yapılacak provokatif kanuna aykırı eyleme destek planlamalarının yapıldığı belirtildi.