Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz

BaşkanErdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği programda terörle mücadeleye dair önemli mesajlar verdi.Dört vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde HDP'lilerin de aralarında bulunduğu bölücü örgütün uzantılarının İstanbul Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, teröristbaşını öven sloganlar atmaları, provokasyondan öte kalleşliktir, namussuzluktur, kanı bozukluktur. Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme, güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Bu alçaklığın faillerine bedelini yargı önünde muhakkak ödeteceğiz."Eskiler, 'Oynamaktan maksat, ütmektir' derler. Bizim kimsenin şahsıyla, meşrebiyle, tarzıyla bir derdimiz yoktur. Bizim tek gayemiz ülkemizin üretimini, istihdamını, ihracatını artırmaktır. Aksini iddia eden ya 40 yıllık siyaset ve 20 yılı bulan devlet yönetim tarzımızla bizi tanımıyorlar ya da farklı niyetlere sahipler.Suriye'de gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla ülkemizi terör koridoruyla kuşatma girişimlerini boşa çıkardık. Vatan topraklarına gözünü dikenleri eze eze ülkemizi güçlendirdik. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan bölücü terör örgütüne tarihinin en ağır darbelerini indirdik. Türkiye'nin terörün her türlüsüyle mücadelesi eninde sonunda zafere ulaşacaktır. Dökülen her damla kanın hesabını misliyle teröristlerden soruyoruz. Cudi'de, Gabar'da, Bestler Deresi'nde teröristleri ezdik, inlerine girdik, gire gire yolumuza devam ediyoruz. 'Sınırımızın ötesinde ne işimiz var?' diyenlere 'Sınır ötesinde kim olursa olsun oralara girmeye, gitmeye varız' dedik. Pençe-Kilit Harekâtı'yla da teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz.Kadıköy'depolise yumruk atan HDP'li milletvekili Saliha Aydemir'in polise başka bir saldırısı yeniden akıllara geldi. HDP'nin Güneydoğu'da Demokratik Bölgeler Partisi'nin de eşbaşkanı olan Aydemir, 2019'da Van'da düzenlenen izinsiz bir gösteride kadın polis memurunun kolunu ısırmıştı.