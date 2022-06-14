İBB tarafından mobbinge maruz kalan işçilerin protestosunda 2’nci gün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş'de çalışan işçilerin protestosu devam ediyor. Sarçahane Parkı'nda sözleşmesiz, zamsız ve mobinge maruz kaldıkları gerekçesiyle protestolarına devam eden işçiler, parkta Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İBB Meclis Üyesi olan Mülayim Demirtaş ile görüştü.

İBB iştiraki Ağaç A.Ş'de çalışan DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası (BTO-Sen) işçilerinin başlattığı eylemden dün gece itibariyle haberdar olduğunu, sabah saatlerinde Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası Danışmanı Şeref Özcan, ve DİSK/Genel-iş Sendikası İstanbul Avrupa Yakası 2 Nolu Şube Başkanı Adil Çiftçi ile görüşerek bilgi aldığını söyleyen Demirtaş, görüşme sonrası işçilerin yanına gelerek açıklama yaptı.

31 yıl işçi olarak çalıştığını söyleyen Mülayim Demirtaş, önceliğinin çalışanlara yapılan mobbing olduğunu, bu davranışları sergileyen tüm yöneticilerin soruşturulması ve yanına kar kalmaması olduğunu söyleyerek, İBB yetkilileriyle yaptığı görüşme neticesinde bunun garantisini aldıklarını belirtti.

Haksız yere işten çıkarılanlarla ilgili de net konuşan Demirtaş, güvenlik soruşturmasından geçen herkesin tekrardan işe alınacağını, engelli raporunu ibraz edenlerin yeniden iş başı yapacağını, ekonomik iyileştirmelerle ilgili hızlı bir çalışama yapılacağını ifade etti.

Kendisini en çok ilgilendiren konunun 'İş Barışı' olduğunun altını çizen Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı ve CHP'li Mülayim Demirtaş, hiçbir çalışanın üst yöneticisi tarafından hakarete uğrayamayacağını belirtti. İBB yetkilileri, Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası Danışmanı Şeref Özcan, DİSK/ Genel-iş Sendikası İstanbul Avrupa Yakası 2 Nolu Şube Başkanı Adil Çiftçi ve işçi temsilcilerinden oluşacak bir heyetle birlikte yapacakları görüşme sonrası, yine işçilere açıklama yapacaklarını söyledi.

İBB önünde protesto