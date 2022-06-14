Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan polise yumruk atan DBP’li vekile tepki: Gereken ceza verilmeli

Son dakika haberleri: İstanbul Kadıköy'de HDP'li milletvekillerinin çağrısıyla, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte PKK lehine sloganlar atıldı, polislere hakaret edildi.
İstanbul'daki Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekiller polisle tartıştı. Yürüyüşe katılan DBP Milletvekili Saliha Aydemir ise polise yumruk attı. O görüntüleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından paylaştı.
Şentop, DBP Milletvekili Saliha Aydemir'in polise yumruk atmasına ilişkin, "Haddini bilmezliktir. Dokunulmazlığı kaldırılmalı ve gereken ceza verilmelidir." ifadelerini kullandı.CHP, HDP’ye kalkan oldu! Faik Öztrak, polise yumruk atan HDP'li vekili kınayamadı