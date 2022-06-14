Haberler Gündem Haberleri Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan polise yumruk atan DBP'li vekile tepki: Gereken ceza verilmeli
Giriş Tarihi: 14.6.2022 09:06 Son Güncelleme: 14.6.2022 09:18

Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan polise yumruk atan DBP'li vekile tepki: Gereken ceza verilmeli

Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan polise yumruk atan DBP’li vekile tepki: Gereken ceza verilmeli

Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, DBP Milletvekili Saliha Aydemir'in polise yumruk atmasına ilişkin, "Haddini bilmezliktir. Dokunulmazlığı kaldırılmalı ve gereken ceza verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: İstanbul Kadıköy'de HDP'li milletvekillerinin çağrısıyla, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte PKK lehine sloganlar atıldı, polislere hakaret edildi.

İstanbul'daki Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekiller polisle tartıştı. Yürüyüşe katılan DBP Milletvekili Saliha Aydemir ise polise yumruk attı. O görüntüleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından paylaştı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI

Toplumun her kesiminden tepki çeken skandal olayla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'tan açıklama geldi.

Şentop, DBP Milletvekili Saliha Aydemir'in polise yumruk atmasına ilişkin, "Haddini bilmezliktir. Dokunulmazlığı kaldırılmalı ve gereken ceza verilmelidir." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan polise yumruk atan DBP'li vekile tepki: Gereken ceza verilmeli
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