Sevinç İnönü’nün VIP Terminaline alınmadığı haberi yalan çıktı.

Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, bugünkü yazısında Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün VIP Terminaline alınmadığını iddia eden bir yazı kaleme aldı

Yapılan araştırmalar sonrasında iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. İstanbul Havalimanı VIP kayıtlarında yapılan taramada yakın tarihte Sevinç İnönü'nün VIP Terminalini kullanma talebinin bulunmadığı, haberde iddia edildiği gibi görevli personel ile bir konuşmanın geçmediği belirlendi.

Kayıtlarda geriye dönük olarak yapılan incelemede ise Sevinç İnönü'nün en son 11 Temmuz 2019 tarihinde VIP salonunu kullanarak Londra'ya gittiği, 26 Temmuz 2019'da ise Londra dönüşü İstanbul Havalimanı VIP Terminalini kullandığı tespit edildi.