Son dakika: Başkan Erdoğan’dan TÜSİAD’a sert tepki: Haddini bil, sizin ağababalarınız da aynı kafadaydı

2023 SEÇİMLERİ

Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı sçeimleri önmümüzdeki yıl bu aylarda yapılacak. Geri sayım başladı. Muhalefetin erken seçim istediği falan yok. Bizim ülkemizde muhalefet seçim falan istemez. Çünkü bunlar hiçbir sorumluluk istemeden konforunu yaşamayı isterler. Sel felaketinde İstanbul'un, Ankara'nın İzmir'in halini gördük. Herhangi bri altyapğı çalışmaları yok. Olmadığı için bu felaketlerde; birisi Bodrum'da seyahatte, biri Eskişehir'de seyahatte, diğeri nerede olduğu belli değil. Bunlar dertli değil... Bunların millet için aşkınan koşmak gibi bir dertleri yok.

Daha adayını zikredemeyenler derdinin millete hizmet olmadığını anlamak için öyle derin analizlere ihtiyaç yok.

6'LI MASAYA TEPKİ

Tarihi belli olan seçim için ortada adayları yok. Önce oturma sırasında anlaşabilirsek bir araya geleceğiz diyorlar. Şayet masanın etrafındakilerden biri arıza çıkarmazlarsa uzun listeyi biraz daha kısaltacağız diyorlar. Yabancı büyükelçilere sunacak ve onların icazet ve kararlarını bekleyeceğiz diyorlar.

6'lı masa adaylarını açıklamayamama sebebi olarak 'yıpranma'yı bahane ediyor. Bu nasıl aday ki; ismi açıklanır açıklanmaz yıpranıyor. Bu nasıl aday ki; güneşi görünce eriyen buz misali itibar kaybediyor.

"YA ADAYLIĞINI AÇIKLA YA DA ADAYINI"

Kılıçdaroğlu, ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Bunu söylediğimden bu yana ortadan kayboldu. Her gün bir kurumun kapısına dayanıyor. Kürsü yumrukluyor. Düne kadar yere göğe sığmayan bu zatın sesi kısılıverdi. Birileri kendisine biz kararımızı verene kadar 'Sen otur oturduğun yerde' dediler.

Bay Kemal senin meşrebin ne olursa olsun. Biz senin meşrebinle ilgilenmiyoruz. Çık ortaya mert ol, adaylığını açıkla veya adayını açıkla. Allah'ın izniyle iktidarda olduğumuz müddetçe, kimse bu ülkenin vatandaşlarını meşrebi, kimliği, siyasi görüşü nedeniyle ötekileştiremez.Biz sabırla ve azimle çalışacak, kendi hedeflerimize odaklanacağız. Milletimiz onlar hakkındaki nihai kararını Haziran 2023'te verecektir.

Şimdi, ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan milletvekili ve yanındaki milletvekilleri0, geçmişte hangi provokasyona alet olduklarını iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası kabarık. Bu iahnetin bedelinin hukuk önünde sorulmasının sonuna kadar takjipçisi olacağız. Süratle dokuunulmazlığının kaldırılması ve bu kutlu çatı altında yer almasının mümkün olmadığını biz ortaya koyuyoruz. Meclis'in bu konuda üzerine düşeni yapacağını biliyoruz.