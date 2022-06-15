Son dakika: Başkan Erdoğan’dan TÜSİAD’a sert tepki: Haddini bil, sizin ağababalarınız da aynı kafadaydı

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
ÖĞRENCİ AFFI MÜJDESİ
"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. TBMM Komisyon ve Genel Kurul faaliyetlerinde sizlere rabbimden muvaffakiyetler diliyorum.
Tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günelrde meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmış zorunda kalan öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor.
İstanbul Fethi törenlerinde 560 bin vatandaşımızla bir araya geldik. İstanbul'u fethetmek kadar ona hizmet etmenin de önemli olduğunu ispatlamış bir kadroyuz. Efes-2022 tatbikatı vesilesi ile gittiğimiz İzmir'de muhattaplara gerekli mesajları tüm açıklığı ile ilettik. Birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız. Sorun, Yunanistan'ın bu figüranlığa isteyerek soyunmasıdır.
Yunanistan'ın başına geçmişte gelen budur. Yanlışta ısrar ederse bundan sonra da başına gelen budur. Biz bölgemizde ve dünyada küresel, siyasi bir güç olarak varlığımızı hep sürdüreceğiz. Onlar figüranlıktan öteye geçemeyecektir.
CHP'YE SERT TEPKİ
Savunma sanayimizi dışa bağımlı hale getiren, 2. Dünya Savaşı sonraıs kurulan küresel yönetim sisteminde ülkemizin hak ettiği konumda yer alamasını sağlayamayan bu parti bize ders veremez. Kılıçdaroğlu 'CHP eski CHP değil' diyor. Millet bunların eskisinden ne hayır gördü ki yenisinden hayır beklesin. Kendi içlerindeki Rum, Yunan, FETÖ sevdalısı beşinci kol elemanlarını temizlesinler.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA MESAJI
İki ülkenin sokaklarında teröristler cirit atarken biz kapılarımızı mı açacağız? İsveç ve Finlandiya'da net adımlar atına kadar tavrımızdan taviz vermeyiz.
TÜSİAD'A TEPKİ
Ey TÜSİAD'ın başına gelen bey efendi. Dış politikada sen bize ders veremezsin, sen daha çıraksın. Önce haddini bil. İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net adımlar atana kadar kararımızı değiştirmeyiz. Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. TÜSİAD böyle giderse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın.
Bizden önceki yönetimlerin düştüğü hatalara düşmeyeceğiz. Aynı delikten bir daha ısırılmayacağız.
Milli havayolumuz uluslararası uçuşlarını Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır...
"VAN'DA ON BİNLERCE KONUT İNŞA ETTİK"
Van'ı ayağa kaldırma, bu güzel şehrin insanlarına umut aşılama şerefine biz nail olduk. Altyapısından üst yapısına kadar hepsini biz yaptık. On binlerce konut inşa ettik. Erciş yine yanı şekilde güzel. Bunları hep iktidarımız yaptı. Tuşba aynı.
Terör örgütünün pençesinden kurtardığımız bölgedeki tüm şehirlerde benzer bir kıpardanma görüyoruz. Bitlis-Tatvan aynı şekilde... Orası da ayağa kalkıyor. Ciddi gelişmeler var. Ağustos'un 25'inde Ahlat'ta olacağız. 26 Ağustos'ta Anma Merasimleri'ni yaşamaya yürüyeceğiz.
2023 SEÇİMLERİ
Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı sçeimleri önmümüzdeki yıl bu aylarda yapılacak. Geri sayım başladı. Muhalefetin erken seçim istediği falan yok. Bizim ülkemizde muhalefet seçim falan istemez. Çünkü bunlar hiçbir sorumluluk istemeden konforunu yaşamayı isterler. Sel felaketinde İstanbul'un, Ankara'nın İzmir'in halini gördük. Herhangi bri altyapğı çalışmaları yok. Olmadığı için bu felaketlerde; birisi Bodrum'da seyahatte, biri Eskişehir'de seyahatte, diğeri nerede olduğu belli değil. Bunlar dertli değil... Bunların millet için aşkınan koşmak gibi bir dertleri yok.
Daha adayını zikredemeyenler derdinin millete hizmet olmadığını anlamak için öyle derin analizlere ihtiyaç yok.
6'LI MASAYA TEPKİ
Tarihi belli olan seçim için ortada adayları yok. Önce oturma sırasında anlaşabilirsek bir araya geleceğiz diyorlar. Şayet masanın etrafındakilerden biri arıza çıkarmazlarsa uzun listeyi biraz daha kısaltacağız diyorlar. Yabancı büyükelçilere sunacak ve onların icazet ve kararlarını bekleyeceğiz diyorlar.
6'lı masa adaylarını açıklamayamama sebebi olarak 'yıpranma'yı bahane ediyor. Bu nasıl aday ki; ismi açıklanır açıklanmaz yıpranıyor. Bu nasıl aday ki; güneşi görünce eriyen buz misali itibar kaybediyor.
"YA ADAYLIĞINI AÇIKLA YA DA ADAYINI"
Kılıçdaroğlu, ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Bunu söylediğimden bu yana ortadan kayboldu. Her gün bir kurumun kapısına dayanıyor. Kürsü yumrukluyor. Düne kadar yere göğe sığmayan bu zatın sesi kısılıverdi. Birileri kendisine biz kararımızı verene kadar 'Sen otur oturduğun yerde' dediler.
Bay Kemal senin meşrebin ne olursa olsun. Biz senin meşrebinle ilgilenmiyoruz. Çık ortaya mert ol, adaylığını açıkla veya adayını açıkla. Allah'ın izniyle iktidarda olduğumuz müddetçe, kimse bu ülkenin vatandaşlarını meşrebi, kimliği, siyasi görüşü nedeniyle ötekileştiremez.Biz sabırla ve azimle çalışacak, kendi hedeflerimize odaklanacağız. Milletimiz onlar hakkındaki nihai kararını Haziran 2023'te verecektir.
Şimdi, ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan milletvekili ve yanındaki milletvekilleri0, geçmişte hangi provokasyona alet olduklarını iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası kabarık. Bu iahnetin bedelinin hukuk önünde sorulmasının sonuna kadar takjipçisi olacağız. Süratle dokuunulmazlığının kaldırılması ve bu kutlu çatı altında yer almasının mümkün olmadığını biz ortaya koyuyoruz. Meclis'in bu konuda üzerine düşeni yapacağını biliyoruz.