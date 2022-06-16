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Giriş Tarihi: 16.6.2022 09:25

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi! Samimiyetsizsiniz

Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na HDP tepkisi! Samimiyetsizsiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polise tokat atan HDP'li vekile tepki gösteremeyen Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, Bebek katili teröristbaşı Apo'nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu hareketine "Samimiyetsizsiniz." sözleriyle tepki gösteren Soylu, "HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor Allah ellerine fırsat vermesin" dedi.

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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi! Samimiyetsizsiniz
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