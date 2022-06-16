Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na HDP tepkisi! Samimiyetsizsiniz

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, Bebek katili teröristbaşı Apo'nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun bu hareketine "Samimiyetsizsiniz." sözleriyle tepki gösteren Soylu, "HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor Allah ellerine fırsat vermesin" dedi.
Kılıçdaroğlu,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 16, 2022
Bebek katili teröristbaşı Apo'nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış
Samimiyetsizsiniz.
HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor
Allah ellerine fırsat vermesin