Rüşvet irtikap nedeniyle görevden uzaklaştırılan CHP’li başkandan 60 personele büyük kıyak

Çan'da adı rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün suç dosyasına bir yenisi daha eklendi. Açılan soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırdığı Bülent Öz'ün işçi alımlarında liyakata değil, sadakate baktığı ortaya çıktı.

38 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARMIŞ

Müfettiş raporlarına da yansıyan olayda iddiaya göre 2019 yılında Belediye Başkanı seçilen Bülent Öz, koltuğa oturur oturmaz 38 personelin işine son verdi. İlk işe alımını 01.05.2019 tarihinde gerçekleştiren Öz, görev yaptığı süre boyunca belediye kadrosuna 140 kişi daha dahil etti.

140 PERSONELİN İŞE ALIMINDA USULSÜZLÜK

İşe alınan 140 personelin işe alım süreçlerini inceleyen müfettişler, İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde yaptığı incelemede, Belediye Başkanı Bülent Öz'ün belediyeye ve belediye iştirak şirketi olan Çan Belediye A.Ş.'ye aldığı 140 personelden 60'ının belediyeye girişlerinin yapılmadığını tespit etti. Yapılan incelemede ayrıca bu personeller için İŞ-KUR ilanına çıkılmadığı, personelin usulsüzce işe alındığı, rekabet ortamının ortadan kaldırıldığı belirlendi.

PERSONELİ İZNE GÖNDERİP YERİNE İŞÇİ ALINMIŞ

İŞ-KUR ilanına çıkılmadan işçi alınmasının yasak olduğunun belirtildiği raporda ayrıca belediyenin pandemiyi bahane ederek personeli ücretsiz izne gönderip, yerine aldığı işçilerin listesine de yer verildi. Belediye'nin pandemi bahanesiyle bir çok kişiyi ücretsiz izne çıkarmasına rağmen 01.09.2020 tarihinde 3 kişiyi işe aldığı bu alım için ilana bile çıkmadığı belirlendi. Müfettişler ayrıca ücretsiz izin çıkışlarında usulsüzlükler tespit etti.

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