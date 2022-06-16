SON DAKİKA: Ev sahiplerinden 2 Temmuz oyunu! Ya kiraya vermiyorlar ya da...

Yeni kira düzenlemesi ile, kira artış oranları bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'i sınırlandırıldı. Uygulama 1 Temmuz 2023'te sona erecek. Ev sahipler bu uygulama sonrası yeni bir oyuna başvurmaya başladı. İki kez bu sınıra takılmak istemeyen ev sahipleri, sözleşmeleri 2 Temmuz'a kadar askıya aldı. Bazıları ise şimdiden kontrat yapsa da tarihi 2 Temmuz olarak belirliyor. Hava parası talep edilmesi de ayrı bir sorun olarak kiracıların karşısına çıkıyor.

Ev sahiplerinin "2 Temmuz" oyunu | Video