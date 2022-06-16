SON DAKİKA: Ev sahiplerinden 2 Temmuz oyunu! Ya kiraya vermiyorlar ya da...

Yeni kira düzenlemesi ile, kira artış oranları bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'i sınırlandırıldı. Uygulama 1 Temmuz 2023'te sona erecek. Ev sahipler bu uygulama sonrası yeni bir oyuna başvurmaya başladı. İki kez bu sınıra takılmak istemeyen ev sahipleri, sözleşmeleri 2 Temmuz'a kadar askıya aldı. Bazıları ise şimdiden kontrat yapsa da tarihi 2 Temmuz olarak belirliyor. Hava parası talep edilmesi de ayrı bir sorun olarak kiracıların karşısına çıkıyor.
Ev sahiplerinin "2 Temmuz" oyunu | Video
KİRALARA YÜZDE 25 FRENİ
Arz-talep dengesizliği nedeniyle kira fiyatları sert şekilde yükseldi. Kira artışlarının kontrolsüz şekilde uygulanması ile hükümet harekete geçti. Kira artışlarına 1 yıllık tavan uygulaması getirildi. Buna göre, bir ev sahibi önceki yıl aldığı kiranın en fazla yüzde 25'i kadar zam yapabilecek. Buna göre 5 bin TL kira alan bir ev sahibi yeni sözleşmede bin 250 TL artışa uygulayabilecek. Bu uygulama 1 Temmuz 2023'te sona erecek. Yeniden uzatılmadığı taktirde 2 Temmuz 2023 tarihinde ev sahipleri yine TÜFE üzerinden zam yapabilecek.
EV SAHİPLERİ YENİ OYUNU SAHAYA SÜRDÜ
Yeni kira düzenlemesinden memnun olmayan bazı ev sahipleri kiracılardan hava parası talep etmeye başladı. Bunun yanı sıra, kira sözleşme tarihleri de değiştiriliyor. Yeni kiracıya evi verecek olan ev sahipleri yüzde 25 kuralına takılmamak için 2 Temmuz'a kadar evlerini kiralamıyor. Kiralayanlar da 2 Temmuz itibarıyla sözleşmeyi başlatıyor. Bazı ev sahipleri ise kiracılarını tahliye ederek yeni kiracılara daha fazla fiyattan evini vermeye çalışıyor.