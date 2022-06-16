Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz ile ilgili yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 16.6.2022 15:31 Son Güncelleme: 16.6.2022 15:49

Son dakika: Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz ile ilgili yeni gelişme!

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Son dakika: Polise yumruk atan DBP’li Salihe Aydeniz ile ilgili yeni gelişme!

Polise yumruk atan DBP Diyarbakır milletvekili Salihe Aydeniz ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Polise yumruk atan DBP Diyarbakır milletvekili Salihe Aydeniz ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Polise yumruk atan DBP'li vekil Salihe Aydeniz'le ilgili yeni gelişme

80 FEZLEKESİ VAR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz ile ilgili açıklamalarda bulundu.Fezleke dosyasının önümüzdeki hafta meclise sunulacağını belirten Bakan Bozdağ, Aydeniz'in halihazırda 80 fezlekesinin bulunduğunu aktardı.

SÜREÇ BÖYLE İLERLEYECEK

Fezleke ile ilgili sürecin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasal prosedürler çerçevesinde ilerletileceğini belirten Bakan, dosyanın önce bakanlığı daha sonra Cumhurbaşkanlığı'na ordan da Meclis'e gönderileceğini belirtti.

KARARI YÜCE MECLİS VERECEK

TBMM'de karma komisyonun öncelikle dokunulmazlığın kaldırılması yönünde konuyu görüşeceğini ifade eden Bakan, takdirin yüce Meclis'te olduğunu ve karar verildiğinde yargı sürecinin devam edeceğini aktardı.

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Son dakika: Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz ile ilgili yeni gelişme!
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