550 bin gence bedelli affı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda AK Parti, bedelli affı getiren yasa teklifini hazırladı.Teklifin en geç önümüzdeki hafta başında TBMM'ye sunularak tatile girmeden hızla yasalaşması sağlanacak.Hazırlanan teklife göre bakaya, yoklama kaçağı ya da saklı (Yirmi yaşına girdikleri halde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş olanlar) olduğu için bedelli düzenlemeleri kapsamına girmeyen gençler bir defaya mahsus olmak üzere yasadan yararlanacak. Bu kişiler başvurup bedelini ödemek koşulu ile bedelli askerlik yapabilecek. Böylece haklarında devam eden yasal süreçler de sona ermiş olacak.Teklifin kapsamına giren genç sayısının ise 550 bin civarında olduğu hesaplandı.Bedelli askerlik yapmak isteyenler 2022'ye göre hesaplandığında 56 bin lira ödüyor. Bugünün rakamların 9-10 bin lira daha fazla olması bekleniyor.Dövizli askerlik hakkı bulunan yurtdışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvurup ücretini yatırmayan, işlemi yarım kalanlara da af getiriliyor. Yaklaşık 2 bin kişinin bu durumda olduğu belirtiliyor.