THK’nın 4 uçağı görev için hazır

Türk Hava Kurumu'nun (THK) orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan CL-215 amfibik söndürme uçaklarının 4'ü, TUSAŞ işbirliği ile yapılan çalışmaların ardından pistte yerini aldı. THK'nın 9 adet CL 215 amfibik yangın söndürme uçağından 6'sının uçuşa elverişlilik alabileceği belirlenmişti. Bu uçaklardan ilk etapta 4'ünün bakımları TUSAŞ'ın destekleriyle yapılmaya başlandı. 3 uçakla ilgili çalışmalar tamamlanırken, birinin çalışmalarında son aşamaya geldi. Kalan 2 uçak ise en geç önümüzdeki yıla hazır hale gelecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından denetlenen uçakların son kontrolleri, TUSAŞ'ın isteğiyle THY'den gelen teknik ekip tarafından yapılıyor. İşlemleri tamamlanan 2 uçak, 15-16 Haziran'da THK Etimesgut yerleşkesinden havalanarak uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı'na 3+1 uçak kiralama teklifi de uygun bulunarak işlemi tamamlandı. Temmuzda uçakların yangın bölgelerine konuşlanacağı bilgisi paylaşıldı.