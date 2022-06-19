Erdoğan’dan NATO’ya belgeli çıkarma

Türkiye, küresel meselelerde uyguladığı adil ve dengeli dış politikasıyla dünya gündeminde ana aktör haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ay sonunda İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin tezlerini özel belge ve dosyalarla ortaya koyacak.İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/ YPG/PYD'ye verdiği silahlar ile finansal ve siyasi destek kanıtlarıyla bir kez daha ortaya konulacak, bu hasmane tutum sürerken 'müttefiklik' ilişkisi kurulamayacağı ifade edilecek. Son olarak Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında İsveç yapımı 200-1000 metre menzilli 84 kalibrelik AT-4 tanksavar silahları ele geçirildi. Tanksavarların seri numaraları kaydedildi ve fotoğrafları çekildi.Öte yandan Yunanistan'ın uluslararası hukuku alenen ihlal etmesi nedeniyle Ege'de gerginliği tırmandırması da kritik NATO zirvesinde masada olacak. 1947 Paris ve 1923 Lozan anlaşmalarının 'esastan ihlali' anlamına gelen gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması ve Savunma Bakan Yardımcısı düzeyindeki tahrik edici ziyaretler de Türkiye tarafından kayıt altına alındı. Atina'nın reddettiği gerçekler de müttefiklere belgeleriyle gösterilecek.Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesine yönelik talepleri karşılıksız bırakan İsveç'in terör örgütüne verdiği silahlar da seri numaraları ve fotoğraflarla kayıt altına alındı. Teröristler tarafından Türkiye ile Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yoğun olarak kullanılan İsveç üretimi AT-4 tanksavar füzeleri, piyade birliklerinin zırhlı araç ve tahkimatlarını yok etmek veya devre dışı bırakmak amacıyla tasarlandı. Mehmetçiğin terör örgütüne yönelik operasyonlarında 2018 yılından bu yana Hakkâri, Şırnak, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgesinde çok sayıda AT-4 tanksavar ele geçirildi.Madrid'deki zirvede ele alınacak dosyalardan biri de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Rusya'nın da Ukrayna'nın da güven duyduğu tek ülke olan, üstlendiği arabuluculuk rolüyle süreçte etkin yer alan Türkiye, ateşkesin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi ile tahıl koridorunun açılması yönündeki temaslar hakkında müttefikleri bilgilendirecek.