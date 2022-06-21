Mühendislerin yüzde 44’ü kadın

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Mühendislikte Kadınların Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu panelde kadın mühendisler konuşuldu. İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen panelde konuşan KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Son rakamlara göre Türkiye'de bilim ve mühendislik alanında çalışanların yüzde 44'ü kadın. Bu rakam, AB ülkelerindeki yüzde 41'lik oranı aşmış durumda ve bu ülkemiz için çok ümit verici" dedi. KADEM'in öncülük ettiği İnovasyonda Kadın Projesi'ni anlatan Bayraktar şöyle devam etti: "Bugüne kadar yaklaşık 2 bin girişimci kadına temas ettik. İçlerinde mühendislerin de olduğu, "Bir fikrim var ve ona hayat vermek istiyorum" diyen, projesi olan ama hayata geçirmeye imkân bulamayan birçok kadın, bugün proje desteğimiz ile fikirlerini ve hayallerini projeye dönüştürdü, kendi işlerini kurdu, ulusal ve uluslararası ödüller aldılar."