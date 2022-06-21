SON DAKİKA: AK Parti’den Pınar Gültekin davası ile ilgili açıklama: Cemal Metin Avcı...

Son dakika haberine göre; Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezası sonrası AK Parti'den açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda süreci hassasiyetle takip ettiklerini bildirdi.
AK PARTİ'DEN PINAR GÜLTEKİN DAVASI İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kişisel Twitter hesabından kamuoyunda tepki ile karşılanan karara ilişkin açıklamalar yaptı. Çelik, "Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz." dedi.
"YARGI EN İSABETLİ KARAR İÇİN DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİ HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE ÇALIŞTIRMAKTADIR"
Çelik, Pınar Gültekin davası ile ilgili paylaşımlarını şöyle sürdürdü:
Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır.
"YARGININ KENDİ MEKANİZMALARI VE SÜREÇLERİ VARDIR"
Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır.
NE OLMUŞTU?
Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i Muğla'daki bir çiftlik evinde vahşice öldürmüştü. Pınar Gültekin'i diri diri varilde yaktığı tespit edilen Avcı, kendisine şantaj yapıldığını öne sürmüştü. Türkiye'nin yakından takip ettiği davada Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Heyet, haksız tahrik indirimi ile Avcı'nın cezasını 23 yıl olarak kararlaştırdı. Caninin 14.5 yıl hapis yatması bekleniyor.
KARAR TEPKİ ÇEKTİ
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin davasından çıkan karar kamuoyunu tatmin etmedi. Cani Cemal Metin Avcı'ya verilen cezayı az bulanlar sosyal medyada tepki gösteren paylaşımlar yaptı.