SON DAKİKA: AK Parti’den Pınar Gültekin davası ile ilgili açıklama: Cemal Metin Avcı...

"YARGI EN İSABETLİ KARAR İÇİN DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİ HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE ÇALIŞTIRMAKTADIR"

Çelik, Pınar Gültekin davası ile ilgili paylaşımlarını şöyle sürdürdü:

Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır.