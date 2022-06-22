CHP’li belediye kafe için ağaçları kesti

Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdanoğlu Bulvarı üzerinde bulunan yeşil alandaki ağaçları kesip katlettikten sonra açılan araziye kafe yapılması için çalışma başlattı. Arazinin yanındaki sitede oturan vatandaşlar, belediyenin aldığı bu karara tepki gösterdi.
ASIL AMAÇ RANT
Ağaç katliamının yapıldığı arsanın yanında bulunan site sakinleri Seyhan Belediyesi'nin aldığı bu karara isyan etti.
Belediyenin işgüzarlık yaptığını dil getiren vatandaşlar, "Yeşil alan olduğu için bizler buraya çok sayıda ağaç diktik. Bize engelliler için kafe açacaklarını söylüyorlar. Biz engellilere karşı değiliz. Yaklaşık 150 metre ileride engelliler için park yaptılar. Kafenin bu parkın içine yapılması gerekir. Asıl amaç engellilerin üzerinden rant sağlamak; bir yakınlarına burayı vermek" diyerek tepkilerini dile getirdiler.
DEVLET SIRRI GİBİ…
Gürselpaşa Mahalle muhtarı Bünyamin Çapar ise, "Seyhan Belediyesinde burası yeşil alan ve park yeri olarak görünüyor. İş makinaları çalışıyordu. Bilgi almak istedim muhtar olarak bana bile bilgi vermediler. Devlet meselesi gibi gizli tutuyorlardı. Belediyenin burayı kafe yapacağını öğrendik. Seyhan Belediyesi'nin bu yanlıştan dönmesini istiyoruz. Bulunduğumuz bölgenin her tarafı kafelerle dolu. Eğer kafe yapılacaksa yeşil alan olmayan yere yapılsın" dedi.Son dakika: İBB'nin ağaç katliamına tepkiler dinmiyor İBB’nin Emirgan katliamına tepki çığ gibi: Ağaçlara nasıl kıydınız?