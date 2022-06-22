CHP’li belediye kafe için ağaçları kesti

Belediyenin işgüzarlık yaptığını dil getiren vatandaşlar, "Yeşil alan olduğu için bizler buraya çok sayıda ağaç diktik. Bize engelliler için kafe açacaklarını söylüyorlar. Biz engellilere karşı değiliz. Yaklaşık 150 metre ileride engelliler için park yaptılar. Kafenin bu parkın içine yapılması gerekir. Asıl amaç engellilerin üzerinden rant sağlamak; bir yakınlarına burayı vermek" diyerek tepkilerini dile getirdiler.