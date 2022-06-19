İBB’nin Emirgan katliamına tepki çığ gibi: Ağaçlara nasıl kıydınız?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB)Sarıyer'deki Emirgan Korusu'nda bulunan 54 ağacı kesmesine tepkiler sürüyor. Vatandaşlar, 54 ağacın kesilmesinin çevre katliamı olduğunu belirterek, "Ekrem İmamoğlu İstanbul'da asırlık ağaçları kesiyor sözde çevreci, sanatçı, siyasetçi de ses çıkmıyor" dedi. İşte vatandaşların tepkileri:Nasıl kıydınız? Evet "Mesele ağaç değil" biz biliyoruz da sözde aktivistler, ünlüler nerede?Yahu siz sözde 3-5 ağaç için ülkeyi velveleye vermemiş miydiniz? Ne oldu şimdi sesiniz bile çıkmıyor. Yazıklar olsun.Önce dikey bahçeler, sonra bakılmayıp kesilen asırlık 112 çınar, şimdi Emirgan'da 54 ağaç kıyımı daha ve 3 yılda ilk kez duyduğumuz müsilaj dahil ne çevre katliamları! Vatandaşa hizmetler edilirken kesilen birkaç ağaca ortalığı ayağa kaldıranlar, bu keyfi katliamlara suskun.Gezi olaylarında ağaç için en ön safta yer alan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'si Emirgan Korusu'ndaki 54 dişbudak ağacını kesti.Para cezası ile geçiştirilemeyecek kadar önemli bir meseledir bu. Yeşili, ağaçları koruduğunu söyleyerek daha önce ortalarda dolaşan birilerinin ideolojik nedenlerle sesini çıkarmaması da ayıp...İstanbul böyle hoyratlığı hak etmiyor. Yeşil, doğa, ağaç sevgisi bu mudur?Geziciler uykuda mısınız?n: Orman Kanunu'na göre soruşturma yapılması için Başsavcılık'a suç duyurusunda bulunulmalı.Emirgan'da kesilen ağaçları gördüm ve içim acıdı... İstanbul katlediliyor.Ne istiyorsunuz ağaçlardan, yeşilrden, İstanbul'dan?11 adet sedir ağacı1 adet gürgen ağacı25 adet dişbudak ağacı3 adet kızılçam ağacı2 adet meşe ağacı2 adet akasya ağacı5 adet fıstıkçamı1 adet erguvan ağacı1 adet diğer yapraklı ağaç1 adet kavak ağacı1 adet ıhlamur ağacı1 adet kara çam ağacıİBB'NIN Emirgan Korusu'ndaki 54 ağacın kesilmesine ilişkin yaptığı "Emirgan hep genç kalsın diye" başlıklı açıklamada, 420 dönümlük kent içi orman vasfındaki koruda ölen ağaçların kaldırılarak yerine yenilerinin dikildiği, yıllardır yapılan bu işlemle korunun hep yeşil, hep genç kalması sağlandığı belirtildi. Açıklamada; ağaç kesimlerinin Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanan, 2012- 2022 yıllarını kapsayan "Amenajman Planı" çerçevesinde yapıldığı ifade edildi. Koruda yapılacak ağaç kesimlerinde 6831 sayılı Orman Kanunu'na ve yürürlükteki amenajman planına göre OGM'den izin alınması gerekiyor. OGM İstanbul İl Müdürlüğü görevlileri, koruda ağaç kesildiğine dair ihbar üzerine yaptıkları denetimlerde 54 ağacın izinsiz kesildiğini tespit etti. Ekipler, Orman Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca 'İdari Para Cezası Tutanağı' düzenledi.