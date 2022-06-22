SON DAKİKA: AK Parti'den emekli zammı ve asgari ücret açıklaması! "Yüzde 40'lara varan dokunuş"

"KÖTÜ KOMŞU BİZİ İHA VE SİHA SAHİBİ YAPTI"

Bu yönelişin önemli olduğunu düşünüyorum. Geri kalan faktörler kendi dengeleri içerisinde bir şekilde dengelenir. Çok temel ve köklü bir değişiklikte bulunuyorsunuz. Ne düşünülüyordu, muazzam bir neoliberal bir anlayış vardı dünyada. Nerede ucuz bulursak oradan alır, nereye pahalı satarsak oraya satarız anlayışı. Paran olsa dahi mal ve hizmet alamadığın dönemler oldu. Hele hele Türkiye için kendi ayakları üzerinde durmaktan başka çare yoktur. Sen tahılda, üretimde kendi kendine yeterli halde olman lazım. Türkiye'de öyle alanlar var ki, ülke isimlerini vermeyelim. Daha ucuz diye mısır, pirinç ithal ettiğimiz ülkeler oldu. Bunun doğru yol olmadığını, sanayide ise Türkiye örtülü ambargolarla karşı karşıya kaldı. Fiilen ambargo olmasa, Türkiye ilerlemesin diye makinaların satılmadığı dönemler oldu. Biz kötü komşu üzerinden İHA, SİHA sahibi olduk. Türkiye ABD'nin kapısında senelerce kuyrukta bekledi. Nasıl F-35'lerde bizi oyaladılarsa... İftiharla görüyorum ki, Türkiye'nin organize sanayilerinde her alanda üretimde bulunuyorlar. Türkiye üretimde ve ihracatta bir ivme yakalamıştır. Mühim olan bunu kalıcı hale getirmektir. Enflasyon ve dövizde oynaklık da giderildikten sonra Türkiye çok önemli bir rotaya girmiş olacaktır.