Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İftiraları belgelendi! Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Giriş Tarihi: 22.6.2022 13:17 Son Güncelleme: 22.6.2022 13:29

SON DAKİKA | İftiraları belgelendi! Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
ARZU ÇAPAR
SON DAKİKA | İftiraları belgelendi! Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan’a tazminat ödeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davalarında yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtayın bozma kararının ardından yerel mahkeme, direnme kararı verdi. Kılıçdaroğlu’nun bir davada Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a 130 bin lira ve diğer davada Cumhurbaşkanı ile ailesine  359 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine davada 130 bin lira ve 359 bin lira tazminat ödemesi kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından dava yerel mahkemede yeniden görüldü.


BOZMA KARARINDAN SONRA YENİDEN
İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkmesi'nde görülen duruşmaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları katıldı. Başkan Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, "Yargıtayın usul ve yasaya aykırı olan bozma ilamına direnilsin" dedi.

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SON DAKİKA | İftiraları belgelendi! Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek
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