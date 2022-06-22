SON DAKİKA | İftiraları belgelendi! Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan’a tazminat ödeyecek

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine davada 130 bin lira ve 359 bin lira tazminat ödemesi kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından dava yerel mahkemede yeniden görüldü.



BOZMA KARARINDAN SONRA YENİDEN

İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkmesi'nde görülen duruşmaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları katıldı. Başkan Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, "Yargıtayın usul ve yasaya aykırı olan bozma ilamına direnilsin" dedi.

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a 60 bin lira manevi tazminat ödeyecek

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku! İftiraları cezasız kalmadı