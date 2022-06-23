Haberler Gündem Haberleri İtalya’daki helikopter kazasında ölen 4 Türk'ün cenazesi Türkiye’ye getirildi
Giriş Tarihi: 24.6.2022 00:37 Son Güncelleme: 24.6.2022 00:48

İtalya’daki helikopter kazasında ölen 4 Türk'ün cenazesi Türkiye’ye getirildi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İtalya’daki helikopter kazasında ölen 4 Türk’ün cenazesi Türkiye’ye getirildi

İtalya'da 9 Haziran’da düşen helikopterde hayatını kaybeden dört Türk vatandaşının cenazeleri Türkiye’ye getirildi.

Kazanın ardından kimlik tespit ve otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, Türk Hava Yolları'nın Tk1876 sefer sayılı tarifeli seferiyle saat 00.12 sıralarında Milano'dan İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenazeler Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Yalova fabrikasında yapılacak veda töreni sonrası, öğle namazını takiben toprağa verilecekler.

Kazada hayatını kaybeden Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda, Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez'in cenazesi Bursa Yenişehir Hatuniye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Bursa Yenişehir Kabristanı'nda, Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak'ın cenazesi Kocaeli Çavuşlu Mahallesi İshakçılar Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kocaeli Davulcular Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi ise Adana'ya ulaştırılarak Adana Ceyhan Mustafabeyli Mahallesi Mustafabeyli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuş, helikopterin enkazını ise 11 Haziran'da bin 922 metre yükseklikte Cusna Tepesi'nde ulaşılmıştı

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İtalya’daki helikopter kazasında ölen 4 Türk'ün cenazesi Türkiye’ye getirildi
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