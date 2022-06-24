Başkan Erdoğan Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenaze törenine katıldı

Başkan Erdoğan İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nun ceneze törenine katılmak için Fatih Camii'ne geldi. Başkan Erdoğan kılınan cuma namazının ardından, Ustaosmanoğlu'nun cenaze törenine katıldı. Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Sevgili kardeşlerim bugün, ilim irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Ben Hoca efendi hazretlerini 66-66 yıllarında iken, Fatih İmamhatip'te öğrenciyim, cuma namazlarında İsmailağa Camii'sine gelir, orada kendisini dinler müşerref olurduk. Zaman zaman Yavuz Selim Camii'nde sohbetlerinde bulunurduk. Bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş hoca efendi hazretlerinin şarktan garba uzanan bir mücadele ve mücadelede farz,sünnet bunlar zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz.
Tabi son zamanlarında çok çile çekti. Ardından bugün Hakk'a uğurluyoruz. Yaş 93.
Kendisini tanıdık bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibiyle komşu kılsın.
CUMA NAMAZINI FATİH CAMİİ'NDE KILDI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında saf tutan Erdoğan'a, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.