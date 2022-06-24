Başkan Erdoğan Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenaze törenine katıldı

Başkan Erdoğan İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nun ceneze törenine katılmak için Fatih Camii'ne geldi. Başkan Erdoğan kılınan cuma namazının ardından, Ustaosmanoğlu'nun cenaze törenine katıldı. Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sevgili kardeşlerim bugün, ilim irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Ben Hoca efendi hazretlerini 66-66 yıllarında iken, Fatih İmamhatip'te öğrenciyim, cuma namazlarında İsmailağa Camii'sine gelir, orada kendisini dinler müşerref olurduk. Zaman zaman Yavuz Selim Camii'nde sohbetlerinde bulunurduk. Bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş hoca efendi hazretlerinin şarktan garba uzanan bir mücadele ve mücadelede farz,sünnet bunlar zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz.