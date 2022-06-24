Nakşibendi Tarikatı'nın Halidiye Kolu'na bağlı İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile duyurdu. Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu yaptığı açıklamada "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah'a vasıl oldular." dedi.
Ustaosmanoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.
TORUNU MUHAMMED FATİH USTAOSMANOĞLU'NDAN AHABER'E ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Dün hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Ahaber'de önemli açıklamalarda bulundu.
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında vefat etti | Video
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yaşa bağlı bir hastalık süreci olduğunu belirten torunu organ yetmezliği kaynaklı olarak dedemizi dün gece Cenab-ı Hakk'a uğurladık dedi.
Fatih Ustaosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin ardından medrese tedrisatını da devam ettiren bir insandı. Hem tasavvufi yönden hem de ilmi cihetten yüzbinlerce bağlısı olan bir insandı.
Acımız çok büyük. Türkiye Cumhuriyet tarihinden bu yana en büyük İslam alimini ve şeyhini kaybetti diyebiliriz. Sevenlerini tabi ki rakamsal olarak ifade edemeyiz. Milyonları buluyor. Sayıdan çok nitelik olarak, hoca olmaları, derviş olmaları açısından ayrıca bir kalite arz ediyorlar. Allah-u Teale cümle Müslümanların başını başsız bırakmasın.
Cenazeyi şu an evine getirdik. Sevenleri katılım göstersin diye, Yarın Fatih Camii'nde namazı kılınacak. Ali Haydar Efendi Hazretleri Edirnekapı Şehitliği'nde yatıyor. Naaşı oraya defnedilecek.
Son Dakika: İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti | Video
MAHMUT USTAOSMANOĞLU İÇİN TAZİYE MESAJLARI
Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajları yayımladı.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN:
Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:
"Allah'tan geldik, yine O'na döneceğiz." Değerli alim, hoca, fazıl ve veli insan muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu efendiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla sonsuz rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayınladı. Soylu mesajında, "Alimin ölümü, âlemin ölümü gibidir." Yetiştirdiği Kur'an talebeleriyle, örnek yaşayışıyla, İslâm'ın büyük hizmetkârı, Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiye Allah'tan rahmet; İslam Âlemi, Milletimiz ve İsmailağa Cemaatine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet makamı âlî olsun" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:
"İslam'ın inanç, ibadet, ahlak ve muamelâta dair emir ve nehiylerinin öğrenilmesi ve yaşanması için ilim ve irfan yolunda bir asra yakın mücadele yürüten, binlerce talebe yetiştiren Mahmud Efendi üstadımızın mekanı cennet, makâmı âlî olsun."
CENAZESİ FATİH CAMİİ'NDE
Ustaosmanoğlu'nun naaşının vefat ettikten sonra Beykoz Baklacı Mahallesi'ndeki evine getirildiği öğrenildi. Öte yandan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Fatih Camii'nde Cuma Namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?
Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından ders aldı. 16 yaşında icazet aldı. İcazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı. Henüz askerlik çağına gelmeyecek kadar genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi. 16 yaşındayken evlendi.
1952 senesinde şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 senesinde İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.
2010 senesinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine İslam'a Üstün Hizmet Ödülü verildi.
ESERLERİ
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yazdığı ve onun hakkında yazılan eserler:
- Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 18. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir)(Açıklamalı Kur'an tefsiri)
- Sohbetler (6 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)
- Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı)
- Umre Sohbetleri
- Fatiha Tefsiri
- Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri
- Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı
- Efendi Babam Buyurdu ki
- Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi
- Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi
- Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri
- İrşadül Müridin
- Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar
- Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011
- Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni
- Tembihat
- Mektubatı Mahmudiyye