Fatih Ustaosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin ardından medrese tedrisatını da devam ettiren bir insandı. Hem tasavvufi yönden hem de ilmi cihetten yüzbinlerce bağlısı olan bir insandı.

Acımız çok büyük. Türkiye Cumhuriyet tarihinden bu yana en büyük İslam alimini ve şeyhini kaybetti diyebiliriz. Sevenlerini tabi ki rakamsal olarak ifade edemeyiz. Milyonları buluyor. Sayıdan çok nitelik olarak, hoca olmaları, derviş olmaları açısından ayrıca bir kalite arz ediyorlar. Allah-u Teale cümle Müslümanların başını başsız bırakmasın.