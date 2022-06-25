SON DAKİKA: HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltında!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne gönderilen e-posta da "HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Cihat Saatçioğlu Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor. Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum..." şeklinde ihbarda bulundu.

SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

İhbarda adı geçen Muhammet Cihad Saatçioğlu isimli 27. Dönem HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu olduğu, 2021 yılında "Saatçioğlu" olan soy ismini mahkeme kararı ile "Cemre " olarak değiştirdiği ortaya çıktı.