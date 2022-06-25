SON DAKİKA: Marmaris orman yangınına gece görüşlü gözlüklerle neden müdahale edilmedi? Jandarma Havacılık Başkanı tartışmalara son noktayı koydu

Marmaris'te çıkan orman yangınında 4 bin 500 hektarı aşan ormanlık alan yandı. Büyük mücadele ile 80 saatte kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları süren yangın ile ilgili sosyal medyada çok sayıda dezenformasyon içerikli paylaşım yer aldı. Muhalefet sık sık TSK ve Jandarma'nın gece görüşlü gözlüklerle yangına müdahale etmesi gerektiğini, bunun neden yapılmadığını gündeme taşıdı. Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, "Gece görüş ile yangın söndürmek ve gece yangın söndürebilen helikopter kavramları birbirinden çok farklıdır." diyerek tartışmalara son noktayı koyan açıklamayı yaptı. Doğan, "Gece görüş gözlüğü sıfır görüş şartlarına göre yapılmıştır. Herhangi bir ay, yıldız, yerden bir suni ışık olmadan pilotların uçuş yapabileceği şekilde yapılmıştır. Bırakın bir yangını, bir çakmak, bir fener bile gece görüş gözlüğü ile uçma kabiliyetine ters orantılıdır, sizi uçuramaz. Gece görüş gözlüğü ile yangın söndürme diye bir kavram yok." dedi.
'En zorlu şartlarda en zorlu görevleri icra edecek imkan ve kabiliyete sahibiz'
"GECE GÖRÜŞ GÖZLÜĞÜ SIFIR GÖRÜŞ ŞARTLARINA GÖRE YAPILMIŞTIR"
Marmaris'te olay yerinde basın mensupları aracılığı ile kamuoyunu bilgilendiren Tümgeneral Doğan şu ifadeleri kullandı:
Gece görüş ile yangın söndürmek ve gece yangın söndürebilen helikopter kavramları birbirinden çok farklıdır. Gece görüş gözlüğü ile Jandarma Havacılık Başkanlığı ve TSK'daki diğer kurumlar 1990'dan bu yana skorsky helikopterler ile faaliyet icra etmektedir. Bugün en zorlu şartlarda, en zorlu görevleri yapabilecek imkan ve kabiliyete sahibiz. Ancak gece görüş gözlüğü sıfır görüş şartlarına göre yapılmıştır. Herhangi bir ay, yıldız, yerden bir suni ışık olmadan pilotların uçuş yapabileceği şekilde yapılmıştır. Bırakın bir yangını, bir çakmak, bir fener bile gece görüş gözlüğü ile uçma kabiliyetine ters orantılıdır, sizi uçuramaz. Gece görüş gözlüğü ile yangın söndürme diye bir kavram yok.
"BU HELİKOPTERLER KENDİ AYDINLATTIKLARI TÜNELDE UÇARAK MÜDAHALE EDERLER"
Gece yangın söndürebilen uçaklardaki ilave özellikleri anlatan Tümgeneral Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:
Mevcut helikopterlerimize ilaveten gece yangın söndürebilen helikopterlerde bir stadı aydınlatabilecek 6 projektör var. İçinde kamera sistemleri var. İlave 10 mürettabat var, motor sistemleri çok güçlendirilmiş. Helikopter gece görüş gözlüğü ile uçmuyor, aydınlatarak oluşturduğu tünelde uçuyor. Bu helikopterlerimiz geçen sene Isparta'da uçtu. Bu sene Milas'ta konuşlandı, hazırlıkları yapılıyor. Bunlar aslında aram kurtarma için yapılmış helikopterler. Bugün yangın söndürmede de kullanılmaya çalışılıyor.