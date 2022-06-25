SON DAKİKA: Marmaris orman yangınına gece görüşlü gözlüklerle neden müdahale edilmedi? Jandarma Havacılık Başkanı tartışmalara son noktayı koydu

Marmaris'te çıkan orman yangınında 4 bin 500 hektarı aşan ormanlık alan yandı. Büyük mücadele ile 80 saatte kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları süren yangın ile ilgili sosyal medyada çok sayıda dezenformasyon içerikli paylaşım yer aldı. Muhalefet sık sık TSK ve Jandarma'nın gece görüşlü gözlüklerle yangına müdahale etmesi gerektiğini, bunun neden yapılmadığını gündeme taşıdı. Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, "Gece görüş ile yangın söndürmek ve gece yangın söndürebilen helikopter kavramları birbirinden çok farklıdır." diyerek tartışmalara son noktayı koyan açıklamayı yaptı. Doğan, "Gece görüş gözlüğü sıfır görüş şartlarına göre yapılmıştır. Herhangi bir ay, yıldız, yerden bir suni ışık olmadan pilotların uçuş yapabileceği şekilde yapılmıştır. Bırakın bir yangını, bir çakmak, bir fener bile gece görüş gözlüğü ile uçma kabiliyetine ters orantılıdır, sizi uçuramaz. Gece görüş gözlüğü ile yangın söndürme diye bir kavram yok." dedi.

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