Yunan casusu Muhammed Amar Ampara ile ilgili detaylar ortaya çıktı!

Milli İstihbarat Teşkilatı, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatına çalışan Yunan vatandaşı Mohammed Amar Ampara'yı deşifre etti. Yapılan uzun soluklu araştırmalar ve elde edilen bilgiler neticesinde, zanlının sınırdaki TSK unsurları hakkında bilgiler derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı ortaya çıktı. Zanlının iş adamı gibi davranıp ticari ilişkiler adı altında Türkiye'deki Suriyeliler hakkında da Yunan istihbarat birimlerine casusluk faaliyeti yaptığı tespit edildi.