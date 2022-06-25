Milli İstihbarat Teşkilatı, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatına çalışan Yunan vatandaşı Mohammed Amar Ampara'yı deşifre etti. Yapılan uzun soluklu araştırmalar ve elde edilen bilgiler neticesinde, zanlının sınırdaki TSK unsurları hakkında bilgiler derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı ortaya çıktı. Zanlının iş adamı gibi davranıp ticari ilişkiler adı altında Türkiye'deki Suriyeliler hakkında da Yunan istihbarat birimlerine casusluk faaliyeti yaptığı tespit edildi.
"BURADA KALMAYACAK DEVAMI GELECEK"
A Haber, Yunan casusun yakalandığı MİT operasyonuyla ilgili detaylara ulaştı. Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetleri yürüten Yunan vatandaşı Mohammed Amar Ampara, 19 Mayıs'ta Gaziantep'te yakalandı.
Yunan casusu Muhammed Amar Ampara ile ilgili detaylar ortaya çıktı! | Video
Canlı yayında açıklamalarda bulunan A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Burada kalmayacak devamı gelecek" dedi. Tahsin yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı konuyu takip edeceklerini, nereye kadar gideceklerini görmek istediklerini söyledi." ifadelerine yer verdi.
"ABD, YUNANİSTAN'IN ARKASINDA DURMAYACAK"
Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Can, Yunanistan'a dair değerlendirmelerinde Yunanistan'ın nankörlüğünü ifade ederken, "Türkiye size düşman değil. Sizin nufüsunuz bizi almaya yetmez. Adalar konusunu ancak masaya oturarak çözebiliriz." diyerek diyalog vurgusu yaptı. Can, açıklamalarının devamında Ukrayna'nın bugün yaşadığı durumu ele alarak, ABD'nin Yunanistan'ın arkasında durmayacağının altını çizdi.
"TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL, KENDİ AJANDASI VAR"
Siyaset Bilimci Prof. Dr. İfran Kaya Güler, "Türkiye eski Türkiye değil, kendi ajandası var. Türkiye'ye siyasi iktidarsızlık, ekonomik iktidarsızlık yaratmaya çalışıyorlar. Batı Yunanistan'ı Türkiye'yi tahrik etmesinde destekliyor. Türkiye'nin bağımsız hareket etmesini istemiyorlar. Burada da başrollerden biri Yunanistan" dedi.
TSK UNSURLARI HAKKINDA BİLGİ TOPLAMIŞ
Yunan casusu Ampara'nın Türkiye'ye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret kisvesi altında casusluk faaliyetinde bulunduğu ortaya çıktı. Casusun sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı ortaya çıkarıldı.
TÜRKİYE'DEKİ SURİYELERİ HAKKINDA DA BİLGİ VERMİŞ
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzun süren takip ve deşifre çalışmaları sırasında casus Ampara'nın Türkiye'deki Suriyeliler hakkında da bilgi topladığı belirlendi. Zanlının Yunanistan'a yerleşen FETÖ/PDY'ye müzahir işadamları ve Türkiye'deki Suriyeliler hakkında EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlendi.