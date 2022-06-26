Sosyal medya dün akşam saatlerinde CHP ve siyaset gündemine bomba gibi düşen bir aldatma ve evlilik tartışmasına ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 25 Nisan 2022'de boşandığı eşi, Twitter'da kendi adını taşıyan "Özge" ismiyle açtığı hesaptan, eski eşi arasında geçen bir telefon kaydını içeren bir video paylaştı. Erdoğdu'nun kendi görüntülerini içeren kayıtta, Aykut Erdoğdu'nun Özge Erdoğdu'yu Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştığı görülürken, Erdoğdu videoyu "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun la ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, Tuba Torun ile evlendi!" metniyle paylaştı.

CHP'li Aykut Erdoğdu'ya şok! Eski eşten videolu intikam | Video

"EŞİM HASTANEYE KALDIRILDI

Paylaşım siyaset gündemine bomba gibi düşerken Aykut Erdoğdu, bu paylaşımdan yaklaşık 3,5 saat sonra, sabah 03.23'te Twitter'dan yaptığı paylaşımda, eski eşinin açıklamalarının ardından "hastaneye kaldırıldığını" duyurarak, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan eşi Tuba Torun'dan, "yaşattıkları için" özür diledi. Erdoğdu, " Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü... Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş... Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem..." dedi.

2. VİDEO PATLAK VERDİ

Video sosyal medyada kısa sürede gündem olurken akşam saatlerinde aynı hesaptan bu kez Tuba Torun'a ait olduğu ileri sürülen ikinci bir ses kaydı paylaşıldı.

Videolu intikamda 2. Perde: Dolarla vekil oluyorlar... | Video

Tuba Torun'a ve Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında; Tuba Torun'un ağlayarak," Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g. yırtıyorum. Ş. bir tanesine inandım tamam mı ve inandığım için de evet v.....rum diye kendimi ortaya koydum. Ve şuanda da istifa edeceğim. Sağ olun a.k" dediği karşı taraftaki Özge Erdoğdu'nun ise " Tuba bir sakin ol hayır "dediği Torun'un ise yeniden "Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var" dediği duyuluyor.

"SIRADA VEKİLLİK VAR"

Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken Özge Erdoğdu'nun videonun altına Dolarla vekil oluyorlar, ben "kadın hakları" diye g*tümü yırtıyorum olamıyorum demiştin hatırlıyor musun Tuba Torun Neyse ki artık partidesin, Aykut Erdoğdu yu aldın sırada vekillik var" yazdığı belirlendi.