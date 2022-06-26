CHP’li Aykut Erdoğdu’ya şok! Eski eşten videolu intikam

Video kaydında Özge Erdoğdu Aykut Erdoğdu'ya cevaben "Aykut boşver. Benimle ilgili, sana bir şey diyeyim mi? Benden çok özür diledi, yalvardı. Senin elini ayağını öpeyim dedi bana. Benim hakkımda konuşma dedim. Tuba bunu nereden çıkardın dedim" dedi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI: "EŞİM TUBA ŞU AN HASTANEYE KALDIRILDI..."

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Aykut Erdoğdu açıklama yaptı. Erdoğdu, "Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü... Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş... Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem..." dedi.