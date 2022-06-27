15 Temmuz gazisi Yıldız: Sol kolum felç oldu ama hainlerin karşısına yine dikilirim

Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde tanktan düşerek ağır yaralanan evli ve 4 çocuk babası Çetin Yıldız (40), gazi olmanın gururunu yaşıyor. 9 ay boyunca hastanede tedavi gören ve halen daha fizik tedavi alan Yıldız, "Sol kolumda yüzde 70 oranında felç durumu söz konusu. Ama inanın hiç pişman değilim. Yine olsa yine gider ve o hainlerin karşısına dikilirim. Devletimiz, milletimiz sağ olsun" dedi. Yıldız, yaşadığı Kulu ilçesinde kendi adının verildiği ilk ve ortaokula kütüphane yapmak içinde çalışmalarını sürdürüyor. Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan Yıldız, 15 Temmuz darbe girişimi haberini bir akrabasının düğünündeyken aldı. Bunun devlete ve millete yapılan bir hainlik olduğunu düşünen Yıldız, askerlik yaptığı Genelkurmay Başkanlığına gitmek için yola çıkmak istedi.Babası, annesi ve eşinin gitmesini istemediği Yıldız, 'Ben ölsem, bir başkası ölse çok önemli değil ama ülke giderse her şey gider." diyerek yola koyuldu. Genelkurmay önünde darbecilerden alınan tankın üzerine çıkan Yıldız, tanktan düşerek ağır yaralandı. 4 ameliyata geçiren Yıldız "Darbe girişimini duyduğum an aklıma ilk gelen Cumhurbaşkanımız oldu. Hiç düşünmeden Ankara'ya gittim. Kuvvetli bir beyin kanaması geçirdim. Sıcak-soğuk havadan etkileniyorum. Araba kullanamıyorum. Bazen kelimeleri telaffuz bile edemiyorum. Yolculuk yapamıyorum. Ama devletimiz, milletimiz sağolsun. Daima birlik beraberlik içinde olmamız lazım" diye konuştu. Adının verildiği kütüphaneyle ilgili çalışmalarını da anlatan Yıldız "Ortaokul kütüphanesini yaklaşık 1000 kitap koyarak tamamladık. Şimdi sıra ilkokul kütüphanemizde. Gönüllere dokunmaya devam etmek istiyorum" dedi.