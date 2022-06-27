Kandil’de teröristlerle fotoğrafı çıkmıştı! HDP’li Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Cemre ile ilgili yeni gelişme

İhbarda, HDP Milletvekili Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Saatçioğlu'nun Kandil'e giderek PKK'lı teröristlerin sözde yöneticileriyle görüşmeler yaptığı belirtilerek, bu görüşmelere ilişkin bazı fotoğraflar paylaşılmıştı.