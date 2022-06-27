SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan gençlere güzel bir haber daha! 15 Temmuz - 1 Eylül arasında KYK’lar ücretsiz

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız düzenli ve süreli yardım programlarından faydalanan tüm aileleri ziyaret ederek insanlarımızı dinleyecek, ihtiyaç tespiti yapacaktır." diyen Erdoğan, "15 milyar liralık ilave bütçeye sahip, 12 ay süreyle devam edecek olan aile destek programının ilk ödemesini Temmuz ayında yapıyoruz. Tip 1 diabet hastası evlatlarımızla ilgili müjdemiz var.