Yargıda rüşvet skandalında yeni detaylara SABAH ulaştı! O hakimin dosyası kabarık çıktı

Daha önce Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat olan üye hakimi B.E.'nin ismini değiştirdiği, boşanma davasında mahkeme kararı uyarınca ödenen nafaka parasını tahsil ettiği ancak bu paraları müştekiye vermediği iddiasıyla Adalet Bakanlığı'nın onayı ile hakkında kovuşturma yapıldığı belirlendi.
Diyarbakır'da terör suçundan müebbet hapis cezası alan sanığın tahliye kararı sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) harekete geçti. Ağır ceza mahkemesi başkanı görevden uzaklaştırıldı. Söz konusu olaya ilişkin detaylara SABAH ulaştı.
YARGILAMANIN YENİLENMESİ VE İNFAZIN DURDURULMASI TALEP EDİLDİ
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Gülazer A.'nın avukatı yargılamanın yenilenmesi ve infazın durdurulması talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Nisan 2022'de söz konusu talebin reddine karar verdi. Bu karar üzerine Gülazer A.'nın avukatı başvuruyu yineledi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi ek karar ile önceki karara atıf yaparak 27 Nisan 2022'de yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.
MAHKEME SERBEST BIRAKTI
Bu karar bir üst mahkemeye taşındı ve itirazı kabul eden 6. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Mayıs 2022'de sanığın yeniden yargılanmasına ve infazın durdurulmasına, sanığın hükümlü kaldığı süre de göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
RÜŞVET İDDİASI ÜZERİNE BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Bu karar sonrasında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı infazda tereddüt olması nedeniyle tereddüttün giderilmesini talep etti. Başsavcılık gelen bir ihbar üzerine oy birliğiyle verilen kararın yok hükmünde olduğuna, Gülazer A.'nın cezaevinden tahliyesinin durdurulmasına karar verdi.
HSK O MAHKEME BAŞKANINI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI
Tahliye kararı için 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı S.T.'ye rüşvet verildiği, daha önce de bu tür ihbarların gelmesi üzerine durum Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından verilen soruşturma izninin ardından toplanan HSK 2. Dairesi, 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı S.T.'nin 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
O HAKİMİN ZİMMET SUÇLAMASINDA ADI GEÇİYOR
Hakimler ve Savcılar Kurulu, üye hakimi B.E. hakkında da soruşturma inceleme izni verdi. B.E.'nin daha önce Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat olduğu, 2008 yılında ismini değiştirdiği ve avukat olduğu dönemde zimmet suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı öğrenildi.
NAFAKA PARASINI MÜŞTEKİYE VERMEMİŞ
B.E.'nin, Diyarbakır Aile Mahkemesinde görülen boşanma davasında mahkeme kararı uyarınca ödenen nafaka parasını tahsil ettiği ancak bu paraları müştekiye vermediği iddiasıyla Adalet Bakanlığı'nın onayı ile hakkında kovuşturma yapıldığı belirlendi.