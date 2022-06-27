Yunan casusun ifadesine SABAH ulaştı! Yunanistan’ın bütün derdi sınır hattı

TELEFON VERİP SOFİA İSMİYLE NUMARALARINI KAYDETTİLER

Ampara ifadesinde "bana hattı ile birlikte tuşlu küçük ve yeni bir telefon vererek benle iletişime geçecekleri zaman bu telefonu kullanmam gerektiğini söylediler. Bu esnada Kriaki kendi telefonumu alarak kendi numarasını Kriakos erkek ismi ile kaydetti. Daha sonra Nicos benim kullandığım telefonu alarak kendisini Sofia kadın ismi ile kayıt etti ve ben buradan ayrıldım. Ben Kriaki ve Nicos'a Yunanistan'da il değiştirsem veya bir yere gidecek olsam sürekli arar bilgi verirdim. Nicos ve Kriaki Rakka'daki son durum ve eşimin şifresini bildiği evimde kullandığım internetin Wifi şifresini öğrenmemi benden istemişlerdi. Bende eşimin Yunanistan İstihbaratı için çalıştığımı öğrenmesinden ve benim Casus olduğumu bileceği için çok fazla soru sormadım.