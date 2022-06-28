Canan Kaftancıoğlu büyük kriz yarattı! "Devlete 'seri katil' diyenler boy gösteremez" O isim görevden alındı

"ÖLÇÜTÜMÜZ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ KONUSUNDAKİ TAVIRDIR"

Kaftancıoğlu'nun sempozyuma katılması ise Türk Ocakları Genel Merkezi'nda krize neden oldu. İlk başta sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Türk Ocakları şu ifadeleri kullandı:

"Türk Ocakları Genel Merkezi ve Şubeleri olarak Türk milletine hizmet amacıyla faaliyet yapıyoruz. Kurucularımızın temel ilkelerinden biri olan "parti siyasetinin dışında olmaya azami özen"i göstermekteyiz. Genel Merkez ve Şubeler olarak faaliyetlerimizde doğal olarak devletimizin ilgili kurumları ve mahallî idarelerden destek taleplerimiz olmaktadır. Bu bağlamda ölçütümüz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü konusundaki tavırdır. Belediyeler tarafından tahsis edilen bazı şube binalarımızın açılışlarına, ilgili belediye başkanının mensup olduğu siyasi parti dâhil, farklı partilerden milletvekilleri ve il/ilçe yöneticileri, toplantılarımıza birlikte katılmaktadır. Ocak'ın bu kapsayıcı, kucaklayıcı ve parti siyasetine mesafeli tutumu açık ve kesindir."