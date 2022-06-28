Dünya bu zirveye kitlenmiş durumda! Madrid’de son tango!





İADELER MASADA

Madrid Zirvesi öncesi Brüksel'de İsveç ve Finlandiya taraflarıyla bir tur daha gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın NATO'ya üye olmak isteyen Finlandiya'ya 6'sı PKK, 4'ü FETÖ'cü olmak üzere toplam 12, İsveç'e de 26'sı PKK, FETÖ, DHKP-C ve TİKKO üyesi 33 kişinin iade edilmesi koşulunu da aktardıkları ve bu konunun da 4'lü zirvenin gündemine taşındığı ifade ediliyor.