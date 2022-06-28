Skandalların adamı Aykut Erdoğdu! İlk vukuatı değil

Gazeteci Murat Özer: "Aykut Erdoğdu olayı neden özel yaşamın değil, siyasetin konusudur? Bir Genel Başkan Yardımcısı gayrı meşru ilişki kurduğu kadını CHP'de yönetime getirebildiği için. Parti üst yönetiminin kadınlara bakış açısını ortaya koyduğu için. CHP'li üst düzey bir siyasetçinin '50 erkekle yattığını söylediği' bir kadınla evlenmeyi normal gördüğü için. CHP'li bir vekilin "aile" mefhumundan ne anladığını ortaya koyduğu için. Açlık edebiyatı yapan bir CHP'linin saraylarda düğün yapmaktan çekinmediği için..."