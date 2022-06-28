Skandalların adamı Aykut Erdoğdu! İlk vukuatı değil

SABAH'a konuşan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "CHP yönetimi ve Aykut Erdoğdu'nun birbirlerine benzedikleri ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
Gazeteciler ve vatandaşlar, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve CHP Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun'un partiden istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Gazeteci Gaffar Yakınca: "Aykut Erdoğdu olayında tek önemli nokta, eşi Tuba Torun'u torpille parti yöneticiliğine getirmiş olması. CHP, seçmenine birazcık saygı duyuyorsa sadece Erdoğdu'nun değil Torun'un da istifasını istemeli. Bunun dışındaki tüm detaylar özel hayata ilişkin ve bizi ilgilendirmiyor."
Gazeteci Murat Özer: "Aykut Erdoğdu olayı neden özel yaşamın değil, siyasetin konusudur? Bir Genel Başkan Yardımcısı gayrı meşru ilişki kurduğu kadını CHP'de yönetime getirebildiği için. Parti üst yönetiminin kadınlara bakış açısını ortaya koyduğu için. CHP'li üst düzey bir siyasetçinin '50 erkekle yattığını söylediği' bir kadınla evlenmeyi normal gördüğü için. CHP'li bir vekilin "aile" mefhumundan ne anladığını ortaya koyduğu için. Açlık edebiyatı yapan bir CHP'linin saraylarda düğün yapmaktan çekinmediği için..."
Bekir Tiryaki: "Kılıçdaroğlu'nun 'mütevazı ev' diye geceliği 100 bin liralık otel odasından yayınladığı videoyu ifşa edenler kim ise, Aykut Erdoğdu'nun ahlaksız ilişkisini ifşa edenler onlardır. Genel Başkanlarını böyle bir operasyon ile değiştiren partiden bahsediyoruz. İçeride kavga büyük."
Arif Naim: "Aykut Erdoğdu'nun yasak aşkı sadece eşini ve kendisini ilgilendirir... Yasak aşk yaşadığı kişiyi parti meclisine sokmak için dört koldan kulis yapması ise tüm kamuoyunu ilgilendirir."
Cengiz Doğaner: "Aykut Erdoğdu'nun CHP'deki gücünü kullanarak elli kişiyle birlikte oldu dediği sevgilisi Tuba Torun'u Parti Meclisi'ne yerleştirmiş, eşini bu kadınla aldatıp evlenmiş. Liyakat demelerine bakmayın. CHP'de işler böyle yürüyor. Namussuz siyaseti biz getireceğiz demişlerdi, öyle de olmuş."