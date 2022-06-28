Son dakika: Aykut Erdoğdu’nun eski eşi Özge Pomen’den CHP’ye çağrı: Pisliklerin üzerini örtmeyin





Şu anda üzerimdeki baskıları tahmin bile edemezsiniz. Nerede o sevecen kadın hakları savunucusu partili dostlarım. Ama şunu bilin ki ben bunlardan korkacak bir kadın değilim. Utanılacak bir şey yapmadım çok şükür. Örtmeyin pisliklerin üzerini. Bütün siyasetçi eşleri. Bugün bana olan, yarın size olabilir" ifadeleri yer aldı.