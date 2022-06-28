SON DAKİKA! Madrid’deki kritik 4’lü zirve başladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İspanya'ya hareket etmeden önce İsveç ve Finlandiya ile ilgili şu mesajları vermişti:

"HAKLI TUTUMUMUZU BİR KEZ DAHA PAYLAŞACAĞIM"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına yaklaşımımız herkesin malumudur. Türkiye'nin hayati çıkarlarını tehdit eden PKK, PYD uzantılarının bu ülkelerde rahatça hareket etmesinden duyduğumuz rahatsızlık ve haklı tutumumuzu bir kez daha muhatapları ile paylaşacağım.