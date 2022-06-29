Son dakika: 15 Temmuz gazisinin şehit kardeş gururu: Bu gurur bize yeter

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu mermi parçasının çenesine saplanması sonucu gazi olan öğretmen Ömer Faruk Çatal, geçen ay Pençe-Kilit Operasyonu'nda kardeşi Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ı şehit verdi. SABAH'a konuşan Çatal, hem gazi hem de şehit ağabeyi olmanın gururunu yaşadığını söyledi.
MERMİ PARÇASI ÇENESİNDE
Konya Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İnşaat Teknolojileri Öğretmeni olan Ömer Faruk Çatal, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Mamak'taki evinden çıkarak Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti.
'ASLAN GİBİ SOKAKTAYDIK'
SABAH'a konuşan Çatal, gazi olmanın haklı gururunu yaşadığını anlatarak, "Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine bir arkadaşımla birlikte Genelkurmay'ın önüne gittik. Helikopterlerden ateş açılıyordu.
Vurulan insanlar vardı. Atılan merminin bir parçası da çeneme geldi. Ameliyat sonucu çeneme platin takıldı. Halen daha çenemi tam olarak açamıyorum. O zaman kuş gibi çıktık dışarı. Ağlayan dedeler vardı, Kuran okuyan bacılarımız vardı. İman gücüyle helikoptere taş atıyorduk.
Gerçekten orada olmak, onu görmek gerekiyordu. Genelkurmay'ın önündeki insanları köprüden atıyorlardı. Parti gözetmeksizin herkes oradaydı. 'Bu gençlerden bir şey olmaz' deniliyordu ya herkes bir kez daha yanıldı. Gençlerimiz aslan gibi sokaklardaydı. Ağzımı açmakta zorlanıyorum ama gerekirse ülkem için ağzımı da parçalarım" dedi.
GURUR KAYNAĞI
Uzman Çavuş olan kardeşi Hasan Çatal'ın Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştüğünü anlatan Ömer Faruk Çatal, "Hem gazi hem de şehit abisi olmak çok gurur verici. Kardeşimin cennette olması, vatan için çarpışırken şehit olması bizim için gurur kaynağı.
Daha önce de bacağından vurulup gazi olmuştu. Bana 'Ağabey senin gibi vurulup gazi oldum ama bana belge vermediler' diye takılmıştı. Biz o gece kardeşim gibi şehitlik mertebesine ulaşamadık. Ama kardeşim en güzel mertebeye ulaştı" diye konuştu.