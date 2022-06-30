‘CHP Parti Meclisi’ne torpille mi giriliyor’

Sosyal medyaya düşen görüşme kayıtlarında Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'u parti yönetimine sokabilmek için Kılıçdaroğlu'nu 5 kez aradığı yönündeki itirafı ile ilgili CHP'den bir açıklama gelmezken, vatandaşların tepkileri ise sürüyor. İşte gelen tepkilerden bazıları:Ailevi mevzu ile ilgilenmiyoruz. CHP'de işlerin yürüme şekliyle ilgileniyor, eleştiriyor ve isyan ediyoruz.Bizi ilgilendiren kısmı Erdoğdu'nun Genel Başkan'ı arayıp sevgilisinin listeye alınmasını istemesi. CHP'de üst kadrolar böyle mi belirleniyor?Ben şuna takıldım. CHP Parti Meclisi'ne torpil ile mi giriliyor? Hani nerede meşhur liyakatiniz?Böyle ahlaki zaafı olanlar Meclis'te olmamalı. Erdoğdu'nun CHP Parti Meclisi'ne 'liyakate göre değil', kendi adamı diye birilerini sokmaya çalışması asıl skandal.Muhalefetteyken bu kadar kirli olan bir parti yönetimi ne iktidara talip olabilir ne de verdiğimiz oyu koruyabilir.'Babalık yaptım' lafı basbayağı 'Torpil yaptım' anlamına geliyor. Batı'da sizin gibileri aforoz ederler!Parti MYK ile konuştuklarınız herkesin umurunda. Akşama kadar 'liyakat, liyakat' diye bağırılan bir ortamda kabul edilemez.