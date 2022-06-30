Haberler Gündem Haberleri ‘CHP Parti Meclisi’ne torpille mi giriliyor’
Giriş Tarihi: 30.6.2022

CHP Parti Meclisi’ne torpille mi giriliyor’

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
‘CHP Parti Meclisi’ne torpille mi giriliyor’
Sosyal medyaya düşen görüşme kayıtlarında Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'u parti yönetimine sokabilmek için Kılıçdaroğlu'nu 5 kez aradığı yönündeki itirafı ile ilgili CHP'den bir açıklama gelmezken, vatandaşların tepkileri ise sürüyor. İşte gelen tepkilerden bazıları:
Tezcan Temelkuran: Ailevi mevzu ile ilgilenmiyoruz. CHP'de işlerin yürüme şekliyle ilgileniyor, eleştiriyor ve isyan ediyoruz.
Ümit Olgaç: Bizi ilgilendiren kısmı Erdoğdu'nun Genel Başkan'ı arayıp sevgilisinin listeye alınmasını istemesi. CHP'de üst kadrolar böyle mi belirleniyor?
Kerem Çetiner: Ben şuna takıldım. CHP Parti Meclisi'ne torpil ile mi giriliyor? Hani nerede meşhur liyakatiniz?
Güler Kömürcü: Böyle ahlaki zaafı olanlar Meclis'te olmamalı. Erdoğdu'nun CHP Parti Meclisi'ne 'liyakate göre değil', kendi adamı diye birilerini sokmaya çalışması asıl skandal.
Serdar Aydoğan: Muhalefetteyken bu kadar kirli olan bir parti yönetimi ne iktidara talip olabilir ne de verdiğimiz oyu koruyabilir.
Lale Demirkaya: 'Babalık yaptım' lafı basbayağı 'Torpil yaptım' anlamına geliyor. Batı'da sizin gibileri aforoz ederler!
Yılmaz Şengül: Parti MYK ile konuştuklarınız herkesin umurunda. Akşama kadar 'liyakat, liyakat' diye bağırılan bir ortamda kabul edilemez.

ARKADAŞINA GÖNDER
‘CHP Parti Meclisi’ne torpille mi giriliyor’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA