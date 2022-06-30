‘CHP Parti Meclisi’ne torpille mi giriliyor’

Sosyal medyaya düşen görüşme kayıtlarında Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'u parti yönetimine sokabilmek için Kılıçdaroğlu'nu 5 kez aradığı yönündeki itirafı ile ilgili CHP'den bir açıklama gelmezken, vatandaşların tepkileri ise sürüyor. İşte gelen tepkilerden bazıları:
Tezcan Temelkuran:
Ailevi mevzu ile ilgilenmiyoruz. CHP'de işlerin yürüme şekliyle ilgileniyor, eleştiriyor ve isyan ediyoruz.
Ümit Olgaç:
Bizi ilgilendiren kısmı Erdoğdu'nun Genel Başkan'ı arayıp sevgilisinin listeye alınmasını istemesi. CHP'de üst kadrolar böyle mi belirleniyor?
Kerem Çetiner:
Ben şuna takıldım. CHP Parti Meclisi'ne torpil ile mi giriliyor? Hani nerede meşhur liyakatiniz?
Güler Kömürcü:
Böyle ahlaki zaafı olanlar Meclis'te olmamalı. Erdoğdu'nun CHP Parti Meclisi'ne 'liyakate göre değil', kendi adamı diye birilerini sokmaya çalışması asıl skandal.
Serdar Aydoğan:
Muhalefetteyken bu kadar kirli olan bir parti yönetimi ne iktidara talip olabilir ne de verdiğimiz oyu koruyabilir.
Lale Demirkaya:
'Babalık yaptım' lafı basbayağı 'Torpil yaptım' anlamına geliyor. Batı'da sizin gibileri aforoz ederler!
Yılmaz Şengül:
Parti MYK ile konuştuklarınız herkesin umurunda. Akşama kadar 'liyakat, liyakat' diye bağırılan bir ortamda kabul edilemez.