NATO’nun geleceğine ’TÜRKİYE’ damgası: Başkan Erdoğan eve birçok kazanımla dönüyor

DENGE POLİTİKASI VURGUSU

Erdoğan ve Biden Madrid'teki görüşmeleri öncesinde kameralar karşısına geçti. Biden'ın Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi için yaptığı "müthiş iş" ve "İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesine izin verilmesi" için ettiği teşekkür ve "Sizinle burada olmak gerçekten çok güzel" sözleri üzerine Başkan Erdoğan da "Ben de uzun bir aradan sonra sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum" dedi.